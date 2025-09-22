21 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги масштабных спортивных мероприятий, прошедших в столице.

© Вечерняя Москва

Москва продолжает укреплять статус одной из самых спортивных столиц мира.

С мая участниками и зрителями разных мероприятий стали около 6,5 миллиона человек.

— В проектах «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район» занимались больше 215 тысяч горожан, — сообщил мэр.

В числе самых массовых событий летне-осеннего сезона — День и Ночь Московского спорта, День ходьбы, Московский марафон тренировок и фестиваль «Спортивные выходные».

— В этом году возродили легендарную эстафету по Садовому кольцу и установили несколько мировых рекордов — на фестивале настольного тенниса в «Лужниках» одновременно играли 5167 человек, а на «Гидрофлай Фесте» спортсмены поднялись на высоту 22 метра и взлетели вчетвером на одной доске, — отметил Сергей Собянин.

Он напомнил, что впервые в этом году прошли фестивали водных видов спорта «Две реки», бега — Big run fest, самодельных летательных аппаратов — «Летфест» и другие.

— Стремительно растет количество участников полумарафонов «Лужники» и «Забег. рф», а также «Ночного забега», «Кросса нации» и «Московского марафона», — добавил мэр. — Важно, что в спортивных событиях активно участвовали бойцы СВО и ветераны боевых действий.

20 сентября стартовали XXXVIII Московские студенческие спортивные игры.