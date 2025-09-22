В Подмосковье открыли еще один участок будущей платной трассы

В Подмосковье 22 сентября открыли еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги — от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей в аэропорт Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На этом участке — от четырех до шести полос для движения и два путепровода. Ранее был открыт участок от Лыткарино до Володарского шоссе.

По словам Воробьева, до конца октября планируется открыть еще один участок — от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал». А до конца года — участки от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, путепровод через М-4 «Дон» и участок от обхода Октябрьского до М-12 «Восток».

Как напоминает Msk1, Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) — строящийся платный дублер МКАД. Ее строят по концессионному соглашению (Воробьев назвал ее крупнейшей дорожной концессией в РФ): проезд будет стоить 10 рублей за километр, взимать плату будут 29 лет, после чего трассу передадут Московской области и сделают бесплатной. До полного открытия в 2026 году проезд по участкам дороги будет бесплатным. Общая ее длина составит 45 километров.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве началось строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Он позволит автомобилистам комфортнее въезжать на трассу М-4 «Дон». Основные работы планируется завершить в следующем году.