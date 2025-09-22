Электрички дальних маршрутов задерживаются из-за остановки поезда в Москве

Электрички, следующие по дальним маршрутам Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, задерживаются в пути. Это связано с тем, что из-за технической остановки поезда на станции «Калитники».

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В настоящее время с отставанием от графика следуют электрички дальних маршрутов Курского и Рижского направлений. Поезда МЦД-2 курсируют с установленным интервалом, — передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

На станции «Калитники» остановился поезд, следующий по направлению Нахабино. Пассажиры, которые находились в электричке, вышли из вагонов. Составы, следующие по тому же маршруту, идут по соседним путям.

Ранее из-за технического сбоя задерживались поезда на МЦД-3. Заминка произошла на отрезке Зеленоград — Крюково — Москва. В совокупности в пути задержались 10 поездов. Позднее специалисты восстановили движение. Электропоезда начали ходить в соответствии с расписанием.