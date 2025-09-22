В Москве объявлен желтый погодный уровень

В Москве и области введен желтый погодный уровень из-за высокой пожарной опасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«В Москве и Подмосковье высокая пожарная опасность, достигающая четвертого класса», — объявили в учреждении.

Предупреждение будет действовать в столичном регионе вплоть до полуночи среды, 24 сентября.

Тем временем Москва поставила новый метеорологический рекорд. По Романа Вильфанда, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднялись до отметки в 26,2 градуса. Такой показатель выше климатической нормы сентября на восемь-девять градусов.

Летняя погода, однако, долго в Москве не продержится. Летняя температура будет стоять в столице до среды, 24 сентября. В эти дни воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, тем самым превысив климатическую норму на 5-6 градусов. В четверг, 25-го числа, наступят заморозки.