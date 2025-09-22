На выставке «Образ Москвы» на ВДНХ можно увидеть исчезнувшую реку

В павильоне №1 на ВДНХ проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве». Среди экспонатов представлена уникальная картина французского художника Жерара Делабарта «Ледяные горы на Неглинке во время Масленой недели», написанная в 1790-х годах. На ней автор запечатлел реку, которая давно исчезла с карт столицы и теперь протекает под землей.

Делабарт изобразил зимние гуляния москвичей с катанием с ледяных гор. Зимний пейзаж аккуратно дополняется Неглинной, которая в то время еще протекала по поверхности, вдоль стен Кремля и впадала в Москву-реку. Изображение Делабарта — это редкая возможность увидеть, как выглядела водная артерия более двух столетий назад. Сама картина теперь буквально является своеобразным историческим документом.

С ростом столицы Неглинная начала загрязняться и мелеть. В 1817–1819 годах было решено заключить ее в подземную трубу (коллектор). Затем на месте ее русла возвели Александровский сад, пишет KP.ru.

