Леус: в Москве обновлен суточный рекорд тепла

В понедельник, 22 сентября, в столице обновлен суточный рекорд тепла: к 14 часам воздух прогрелся до +26,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

© Российская Газета

По словам синоптика, к 14 часам воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса, что на 0,3 градуса больше, чем было в этот день в 2018 году (тогда температура воздуха поднималась до 26,1 градуса).

"Таким образом, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха", - констатировал Михаил Леус.

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала сентября и, вероятно, останется самым теплым днем всей осени, добавил он.

Также синоптик напомнил, что последний раз рекордные максимумы в сентябре обновлялись в 2023 году. А в сентябре 2024-го, несмотря на то что он стал самым жарким в истории наблюдений за погодой, суточных рекордов тепла отмечено не было.

Ранее Леус спрогнозировал, что день осеннего равноденствия столичный регион встретит рекордным теплом.