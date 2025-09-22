Синоптик Тишковец: Циклон «Бернвард» обрушится на Москву 23 сентября

Североатлантический циклон «Бернвард» обрушится на Москву во вторник, 22 сентября, и запустит процесс смены климатических сезонов. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По слова эксперта, в город придет холодный атмосферный фронт, из-за чего температура воздуха в ночное время опустится до плюс 13–16 градусов. Он уточнил, что днем 23 сентября ожидается пасмурная погода.

— В вечеру станет накрапывать дождь, переходя в ливень, ветер, усиливаясь, развернется на холодные северо-западные румбы, и дневная температура понизится на 10 градусов, что, впрочем, и есть норма сентября, — передает слова Тишковца «Радио Sputnik».

Введущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что заморозки в Подмосковье прогнозируются на конец сентября — начало октября.

Четвертая неделя сентября в столичном регионе охарактеризуется резким переходом в осень. Подробнее о погоде в Москве на последней неделе первого осеннего месяца «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.