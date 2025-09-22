В Москве пройдет конференция по трафику и продажам в Телеграм

15–16 октября в пространстве «МТС Live Холл» состоится TgConf — конференция по трафику и продажам в Телеграм.

Хедлайнер конференции — Артемий Лебедев, мировой новатор в дизайне и один из сильнейших предпринимателей расскажет, как превращать любой контент в шедевр, который захватывает внимание.

Среди спикеров также Марат Шайхетдинов, Михаил Христосенко, Ильяна Левина, Антон Попов, Татьяна Бибик, Кирилл Сибиряк, Евгений Лашков и еще более 60 экспертов по Telegram Ads, маркетингу, контенту, AI и трафику. В программе конференции нетворкинг, выставка компаний и премия TgConf Awards.