Москвичам назвали дату первого снега

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики не исключают, что первый мокрый снег нынешней осени может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Конечно, он может быть непродолжительным и пройти местами, но вероятность мы не исключаем в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября", - сказал собеседник агентства. По прогнозам метеорологов в вышеуказанные ночи на фоне осадков столбики термометров могут показать от 1 до 6 градусов выше нуля.

Что же касается первого полноценного снегопада осени, то пока таких прогнозов у синоптиков нет, равно как пока нет атмосферных условий для формирования снегопадов в столичном регионе.

Между тем, собеседник агентства напомнил, что в течение сегодняшнего дня в столичном регионе ожидается очень теплая, почти июльская погода - столбики термометров могут подняться до плюс 27 градусов. Специалисты не исключают при этом, что может быть побит и температурный рекорд, который за всю историю метеонаблюдений в городе составляет сейчас 26,1 градуса и принадлежит 2018 году.

Как отмечал ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, летнее тепло связано с перемещением воздуха со Средиземного моря и северных территорий Африки. Кроме того, по его словам, в день осеннего равноденствия солнечная энергия существенно меньше, но при малооблачной погоде она тоже будет давать определенный вклад. Температура прогнозируется на 8-9 градусов выше нормы.