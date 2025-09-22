«Активные граждане» выбрали лучшие площадки проекта «Лето в Москве»

Голосования, посвященные основным культурным событиям проекта «Лето в Москве», завершились в «Активном гражданине». Москвичи смогли оценить фестивальные площадки, а также ответить на вопросы викторины о культурных мероприятиях.

В этом сезоне столичные парки стали настоящими аренами цирков шапито — они расположились на трех популярных площадках Москвы. В кинопарке «Москино», Измайловском парке и ландшафтном парке «Южное Бутово» выступали тигры и львы, акробаты, иллюзионисты и клоуны.

Кроме того, в рамках проекта «Книга в городе» успели пройти и публичные чтения. Площадки работали в Пушкинском сквере, на Театральной площади у фонтана Витали и на Сретенском бульваре. Любой желающий мог насладиться книгой на свежем воздухе, а также побывать на мастер-классах, в книжных клубах и на автограф-сессиях известных авторов.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» в этом сезоне вновь пригласил всех желающих окунуться в прошлое столицы. Гостей ждали исторические пикники, экскурсии, концерты новой классики и оперы под открытым небом, уточнили на официально сайте мэра Москвы.

В рамках проекта «Лето в Москве» во всех округах столицы с начала июня по 6 сентября прошло более 140 окружных семейных фестивалей, среди которых «ЛИЦА», «Знатоки района» и «Наш двор — добрые соседи».