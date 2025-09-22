Новостройка по программе реновации появится в Метрогородке

В районе Метрогородок появится дом по программе реновации. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) уже внес соответствующие изменения в правила землепользования и застройки, сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

«На территории площадью 0,61 гектара по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 27/6, появится здание площадью около 40 тысяч квадратных метров. Возведение дома ориентировано на создание комфортных условий для новоселов», — рассказала Юлиана Княжевская.

Новостройку возведут в районе со сложившейся транспортной инфраструктурой, а также с зелеными скверами и лесопарковым комплексом в пешей доступности.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».