Сергунина: В Москве разработали новые обучающие курсы для экспортеров

«Московская школа экспортера» приглашает на интересные онлайн-курсы для столичных предпринимателей — участники смогут разработать собственную продукцию и подготовить ее к выводу на зарубежные рынки.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В программу вошли четыре курса, посвященных продвижению московских товаров в Индии, странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В рамках каждого из них эксперты расскажут, что нужно учесть в экспортной стратегии, как выстроить логистику и какие лучше использовать маркетинговые решения, — добавила она.

На полное изучение видеолекций, текстов и презентаций, а также на выполнение тестовых заданий необходимо выделить от четырех до семи часов.

Например, в модуле «Экспорт в страны Ближнего Востока» будут представлены практические советы по выходу на рынки ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана. Материалы разработали специалисты в области международных исследований и представители делового сообщества.

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот столицы и Королевства Марокко увеличился на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.