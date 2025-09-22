Собянин: завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

В столице завершили реконструкцию Щукинского газопровода-дюкера.

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Это единственный газопровод высокого давления из 12 подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов», — написал Мэр Москвы.

Дюкер построили еще в начале 1960-х годов, его протяженность — 3,5 километра. Работы по реконструкции проводили под руслом реки с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду. Срок службы обновленного объекта — более 40 лет.

Щукинский дюкер стал 11-м объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую АО «Мосгаз» реализует с 2018 года. Завершить ее планируют до конца 2025-го.