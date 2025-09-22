Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции Щукинского газопровода-дюкера

Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера на северо-западе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. Это единственный газопровод высокого давления из 12 подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов», – написал Собянин.

Он отметил, что дюкер был построен в начале 1960-х годов, его протяженность составляет 3,5 км. Работы по реконструкции объекта проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду. Срок службы обновленного объекта – больше 40 лет. «Щукинский дюкер стал 11 объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую Мосгаз реализует с 2018 года. Завершить ее планируется до конца 2025 года» – добавил мэр.