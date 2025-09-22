«Рудневка» и «Самородинка»: столичный электрофлот пополнился двумя новыми судами

Электрофлот Москвы пополнят суда «Рудневка» и «Самородинка». Их уже доставили в столицу на сухогрузе из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

После швартовных и ходовых испытаний новый речной транспорт получит необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров и выйдет на маршруты.

«Последние два электросудна уже прибыли в Москву, на данном этапе наш электрофлот полностью укомплектован. Суда новой поставки стали еще более инновационными и комфортными для пассажиров и экипажа. Сейчас специалисты занимаются их проверкой, уже скоро они выйдут на маршруты. Мы продолжим развивать регулярный речной электротранспорт по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

Теперь электрофлот столицы будет насчитывать 31 современное судно. Карту электросудов можно найти на сайте.

Электросуда отличаются экологичностью и полностью производятся в России. Они оснащены удобными эргономичными сиденьями, адаптивной подсветкой и тремя большими медиаэкранами с информацией о маршруте. На борту предусмотрена питьевая вода. А для ожидания транспорта оборудованы комфортные станции, вмещающие от 40 до 80 человек.

Поездки на регулярном речном транспорте включены в абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней. Подробную информацию о способах оплаты можно найти на сайте.

