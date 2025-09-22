Синоптик Позднякова: Первые заморозки придут в Подмосковье в конце сентября

В Подмосковье заморозки начнутся в конце сентября – начале октября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Заморозки, наверное, будут где-то в конце сентября, в начале октября. Скорее всего, это будут заморозки по области. В Москве, конечно, нет», – сказала Позднякова.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о теплой и сухой погоде в Московском регионе в понедельник, 22 сентября.