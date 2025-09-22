Суда «Рудневка» и «Самородинка» пополнили парк речного электротранспорта Москвы

Парк регулярного речного электротранспорта столицы пополнили суда «Рудневка» и «Самородинка», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Суда «Рудневка» и «Самородинка» в четверг доставили на сухогрузе из Санкт-Петербурга. После прохождения швартовых и ходовых испытаний новый речной транспорт получит необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров и выйдет на маршруты», – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Теперь электрофлот столицы будет насчитывать 31 современное судно. Заммэра подчеркнул, что на данном этапе электрофлот Москвы полностью укомплектован. Суда новой поставки стали еще более инновационными и комфортными для пассажиров и экипажа.

«Сейчас специалисты занимаются их проверкой, уже скоро они выйдут на маршруты. Мы продолжим развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – добавил Ликсутов.

Новые суда модернизировали с учетом опыта эксплуатации, уточнили в департаменте. В них увеличили количество мест – с 50 до 56, обновили информационные экраны, применили новые технологические решения в освещении салона и системе климат-контроля. Также улучшили системы управления, а для более долгих поездок на судах увеличили емкость батареи.

В пресс-службе напомнили, что у владельцев абонементов «Единый» на 30, 90 и 365 дней поездки на электросудах включены в абонемент. Ознакомиться с актуальными маршрутами, расписанием и способами оплаты можно в специальном разделе единого транспортного портала.