Десятки людей в масках и с нашивками вновь вышли на улицы Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной».

На кадрах показан рейд сторонников «Русской общины» в Бутово. Они прошли вереницей по тротуарам, на заднем плане были видны проблесковые маяки полицейских автомобилей.

Была ли у рейда конкретная цель, не сообщается.

Ранее аналогичный рейд прошел в подмосковных Люберцах, в нем приняли участие свыше 100 человек. Их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. До этого местные жители пожаловались на беспредел подростковой банды.