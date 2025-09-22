Специалисты начали строительство Бирюлевской линии столичного метро. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Протяженность ветки составит 22,2 километра. На ней будут располагаться 10 станций, а также пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и БКЛ, МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Метро соединит районы Бирюлево Восточное и Западное. Кроме того, новая ветка улучшит транспортное обслуживание Даниловского, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно.

— Это около 1 миллиона москвичей.Сейчас активно строятся станции «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Еще 7 станций — в проектировании, — добавил глава города в своем личном блоге.

Ранее автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о появлении 13 пересадок и трех вестибюлей в столичном метро к 2030 году. Он отметил, что планируемые пересечения с существующими линиями и МЦК разгрузят участки метрополитена

Недавно открытые станции Троицкой линии метро первыми на изумрудной линии оснастили цифровой навигацией. Теперь общее число указателей в Московском метрополитене, где информация отображается в цифровой форме, достигло 200.