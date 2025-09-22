Потепление в Москве в понедельник, 22 сентября, связано с поступлением воздушных масс из Средиземного моря и с северного побережья Африки.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Очень теплый воздух. Это в метеорологии называется адъекция тепла, сильная адъекция тепла. Воздушные массы будут перемещаться с юга, с самых тогда низких широт северного полушария, не только со Средиземного моря, но и даже с северного побережья Африки, — объяснил он.

В понедельник температура в Москве достигнет 26 градусов тепла. Ветер будет теплым, юго-западным, со скоростью 6–11 метров в секунду, передает РБК.

Четвертая неделя сентября в столичном регионе охарактеризуется резким переходом в осень. Подробнее о погоде в Москве на следующей неделе «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на уходящей неделе в Центральной России прошел пик бабьего лета. Теперь температура воздуха начнет постепенно снижаться, и это станет переходным моментом сезона.