Москвичам пообещали июльскую жару в понедельник

В понедельник, 22 сентября, в Москву придет летняя жара.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла», — сообщил специалист.

Он уточнил, что столбики термометров в этот день поднимутся до отметки от плюс 24 до плюс 27 градусов Цельсия.

После этого в столице наступит настоящая осень, заключил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки.