Москва окажется во власти «Бернварда»

Североатлантический циклон «Бернвард» во вторник, 23 сентября, запустит механизм неминуемой и стремительной смены климатических сезонов, рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

По их данным, максимальные термометры покажут всего +14°…+17°, легкий дождь к вечеру перейдет в ливень, ветер усилится и развернётся на холодные северо-западные румбы.

«В среду столичный регион окажется в тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции полярного холода и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. В сумерках температура понизится до +6°…+9°, днём уже не выше +10°…+13°. Наступит метеорологическая осень!», — пояснили метеорологи.

В четверг, 25 сентября, мощный клин холода охватит всю северную половину Русской равнины, не обойдется без скоротечных осадков. Воздух в столице остынет утром до +2°…+5°, в Подмосковье до 0°…+5°, дневная температура понизится до +7°…+10°, то есть, до климатических показателей октября.

Синоптики предупредили, что в пятницу в Среднем Поволжье, Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням «кое-где могут примешаться заряды мокрого снега». Они добавили, что вероятность появления «белых мух» составляет не более 30%.