Предсказан срок прихода заморозков в Москву

На неделе с 22 сентября в Московском регионе повысится вероятность первых заморозков в ночные часы. Об этом "Москве 24" рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. По его словам, в этот период произойдет окончательный переход к осени. В ночь с четверга на пятницу, 25–26 сентября, температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 0°C, в Москве - до +1...+6°C. Синоптик уточнил, что предсказать вероятность выпадения первого снега сложно. Он пояснил, что над европейской территорией России в этот период столкнутся холодная арктическая масса с севера и теплая влажная - с юга, вероятно, что осадки до региона не дойдут. Ильин добавил, что к началу октября может произойти потепление - воздух будет прогреваться до +12...+15°C. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец до этого говорил, что первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега, уточнил он.