Собянин: 6,5 млн человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий

Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира, 6,5 млн человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«С мая участниками и зрителями мероприятий стали около 6,5 млн человек. В проектах «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район» занимались больше 215 тыс. горожан», – написал мэр.

Он отметил, что самыми массовыми событиями лета и начала осени стали фестивали «День московского спорта» и «Ночь московского спорта», День физкультурника, День ходьбы, Московский марафон тренировок и фестиваль «Спортивные выходные».

В этом году возродили легендарную эстафету по Садовому кольцу и установили несколько мировых рекордов. Так, на фестивале настольного тенниса в спортивном комплексе «Лужники» одновременно играли 5 тыс. 167 человек, а на «Гидрофлай-фесте» спортсмены поднялись на высоту 22 м и взлетели вчетвером на одной доске.

Впервые в столице прошли фестиваль водных видов спорта «Две реки», праздник «Большой фестиваль бега – Big Run Fest», фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест» и другие мероприятия.

По его словам, растет количество участников полумарафонов «Лужники» и «Забег.РФ», а также Ночного забега, «Кросса нации» и Московского марафона. К спортивным событиям с удовольствием присоединялись бойцы специальной военной операции и ветераны боевых действий.

А 20 сентября открылись самые масштабные соревнования среди студентов – XXXVIII Московские студенческие спортивные игры сезона 2025/2026 года.

«Осенью столицу ждет еще множество ярких спортивных событий», – заключил Собянин.