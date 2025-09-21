Стало известно о климатическом «развороте» в Москве

В столице в ближайшие десятилетия возможен «климатический» разворот — зима в регионе и всей средней полосе становится теплее с каждым годом, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Об этом пишет ТАСС.

Исследователь заметил, что через 25 лет (к 2050 году) возможный рост температуры в Москве и ЦФО составит от одного до трех градусов.

В северных областях возможно увеличение годового количества осадков на 20-40 мм, в южных — возможно уменьшение на 20-40 мм, пояснил климатолог.

По его данным, скачки температуры в сторону похолодания не следует исключать, но «общий тренд показывает ее неуклонный рост».

Терешонок отметил, что самые холодные зимы наблюдались в 1893, 1942 и 1956 годах, самая теплая была зарегистрирована в 2020 году.

Климатолог уточнил, что в 1890-1930 годах средняя зимняя температура воздуха в Москве составляла от -9° до -10°, в 1970 — до -8°. Он добавил, что в 2030 году показатель может составить -4°.

Ранее главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко сообщил, что если глобальное потепление продолжит влиять на природные процессы, то мягкие, бесснежные зимы могут стать обычным явлением в России.