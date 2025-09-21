Летняя жара вернется в Москву

Завтра, 22 сентября начнется астрономическая осень, но в Москве ее начало совпадет с рекордно жаркой погодой. Температура поднимется до +27. Такой прогноз сделал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник ночью будет +12…+15, а днем воздух прогреется до +24…+27, что на 10 градусов выше климатической нормы.

Это аномальный показатель, на 2-3 градуса теплее многолетней нормы июля. Не исключено, что будет побит рекорд тепла для 22 сентября, который держится с 2018 года. Тогда в столице было +26,1.

Так тепло будет последний раз в этом году, отметил синоптик.

«И на этом с летом метеорологическим и его реинкарнацией — бабьим летом — можно попрощаться до следующего года», — подытожил Тишковец.

Ранее синоптики рассказали, что предстоящая зима может стать одной из самых нестабильных за последние 200 лет.