Движение на ряде улиц столицы закрыто из-за Московского марафона

Ряд улиц и набережных столицы временно закрыли в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В связи со спортивным мероприятием, движение закрыто до 17:30 на улицах:

Лужники; Смоленская; Крымский Вал; Коровий Вал; Большая Ордынка; Балчуг; Яузская; Тверская; Моховая; Охотный Ряд; Садовая-Кудринская; Большая Садовая; Садовая-Триумфальная; Садовая-Каретная.

Также изменения в движении коснулись набережных:

Лужнецкая; Новодевичья; Саввинская; Ростовская; Николоямская; Костомаровская; Полуярославская; Серебряническая; Москворецкая; Котельническая; Гончарная; Краснохолмская; Кремлевская; Пречистенская; Фрунзенская; Берниковская; Подгорская; Устьинская; Раушская.

Кроме того, ограничения движения транспорта действуют на бульварах Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной.

Водители не смогут проехать по мостам:

Крымский; Малый Москворецкий; Большой Устьинский; Костомаровский; Малый Устьинский.

Закрыто движение в переулках Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский; в проездах Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский. Нельзя будет проехать по площадям Смоленская, Новая и Старая, а также тоннелям Октябрьский и Маяковский.

При этом на участках ограничений запрещена парковка. Жителям и гостям Москвы рекомендуют для поездок в центр города использовать метро.

Московский марафон проводится в столице в 12-й раз. Мероприятие собрало около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.

Кроме того, принять участие в марафоне можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, которые указаны на карте болельщика. За ходом соревнования можно наблюдать и в прямом эфире.