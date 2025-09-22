Синоптик Тишковец: Циклон «Бернвард» обрушится на Москву 23 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, столицу изучают существенные изменения на протяжении грядущих семи дней.

© Вечерняя Москва

— Сегодня (22 сентября — прим. «ВМ») Москва находится в теплом секторе циклона. <...> Очень жаркий воздух. Конечно, по мере перемещения он охлаждается, но все равно он дойдет к нам жарким. Поэтому сегодня температура в Москве и сопредельных областях — плюс 25–27 градусов. По климатическим характеристикам погода соответствует третьей декаде июля, — рассказал синоптик.

Он добавил, что температура приблизится к рекорду для 22 сентября и, возможно, превзойдет его. Вильфанд уточнил, что ночь с 22 на 23 сентября будет очень летней, температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов.

Уже с 23 сентября появится облачность, во второй половине дня пройдут осадки. Дождь будет повсеместный, но не очень сильный, уточнил Вильфанд. Температура снизится до 16–18 градусов, сообщает RT.

Заморозки в Подмосковье прогнозируются на конец сентября — начало октября, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Четвертая неделя сентября в столичном регионе охарактеризуется резким переходом в осень. Подробнее о погоде в Москве на последней неделе первого осеннего месяца «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление в столице в понедельник, 22 сентября, связано с поступлением воздушных масс из Средиземного моря и с северного побережья Африки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на уходящей неделе в Центральной России прошел пик бабьего лета. Теперь температура воздуха начнет постепенно снижаться, и это станет переходным моментом сезона.