В Крылатском завершена модернизация олимпийского велокольца

В Москве на Крылатских холмах завершили первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, территория, которая долгое время была в упадке, сейчас обретает новую жизнь.

Работы начали в прошлом году. За это время провели реконструкцию малого и большого велоколец, восстановили сложнейший рельеф трассы, которую строили специально для Олимпиады-80.

Начато строительство семи павильонов, где разместятся, в том числе спортклубы и секции. Крылатские холмы станут местом притяжения для тысяч москвичей и гостей столицы, отметил Собянин.