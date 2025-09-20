Московский зоопарк показал подросших сычуаньских такинов

Детеныши сычуаньских такинов уже немного подросли — они продолжают радовать зоологов.

Начальник отдела «Копытные» Московского зоопарка Игорь Царев рассказал, как животные проводят время в столичном зоосаде.

— Сычуаньские такины — очень редкий вид. Они очень редко содержатся в зоопарках. Оба теленка оказались по полу самцами, — отметил специалист.

Сотрудники зоопарка приняли решение оставить детенышей в группе: на данный момент они живут со своими матерями, а также со старой пожилой самкой сычуанского такина, которая является их бабушкой.

— Все свободное время проводят они вместе, чаще всего играют. По человеческим меркам они еще совсем дети, сейчас им уже исполняется по четыре месяца, — отметил Царев в видео, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.

Ранее заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что за первое полугодие в Московском зоопарке появилось на свет около 200 детенышей. Речь идет о редких и краснокнижных видах: сычуаньских такинах, мадагаскарских удавах, цепкохвостых сцинках и эластичных черепахах.