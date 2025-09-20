Проекты планировки территорий 55 площадок КРТ утвердили в Москве

В Москве утвердили проекты планировки территорий (ППТ) по 55 проектам комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом более девяти миллионов квадратных метров недвижимости.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Планировочная документация утверждена по 55 проектам КРТ, которые охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров. В том числе предусмотрено около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая востребованные горожанами объекты социальной инфраструктуры. Часть проектов КРТ будет способствовать развитию научно-производственного потенциала столицы. Общая площадь таких объектов составит почти 1,3 миллиона квадратных метров. В результате реализации 55 проектов КРТ в Москве будет создано 82,5 тысячи дополнительных рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов.

Проекты будут реализованы в 41 столичном районе. Подавляющее большинство площадок расположены недалеко от станций скоростного рельсового транспорта и ключевых столичных автомагистралей.

— В результате трансформации неэффективно используемые территории превратятся в комфортные городские пространства. Каждый из 55 проектов КРТ проработан также с учетом потребностей москвичей в сопутствующей инфраструктуре. Так, на территориях как уже существующей, так и планируемой жилой застройки возведут в том числе детские сады и школы более чем для 19 тысяч ребят, шесть детских школ искусств, два здания для учреждений дополнительного образования, пять объектов здравоохранения, десять спортивных сооружений и два культурно-досуговых центра, — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все подготовленные и утвержденные проекты планировок территорий имеют стратегический характер, направленный на создание устойчивого каркаса развития города.

— С начала года в рамках разработки ППТ для развития в рамках программы КРТ около 103 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых территорий городом было утверждено 619,2 тысячи квадратных метров под реализацию программы реновации, а также 446,6 тысячи квадратных метров под нежилые объекты, — пояснила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.