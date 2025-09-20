В Музее Победы откроется выставка «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир»

26 сентября в Музее Победы состоится открытие международной передвижной выставки «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Проект подготовлен Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа (г. Пекин) и приурочен к 80-й годовщине со Дня победы над милитаристской Японией.

© Вечерняя Москва

Все желающие смогут ознакомиться с выставкой бесплатно. Экспозиция будет работать на 0 этаже музея до 25 октября.

— Выставочный проект направлен на увековечивание памяти о героической борьбе китайского народа на азиатском фронте Второй мировой войны, укрепление международного историко-культурного диалога и сотрудничества. Гости узнают важные факты о роли Китая в борьбе со странами «Оси», — отметили в Музее Победы.

Выставка включает около 100 исторических фотографий, которые отражают 14-летнюю историю героического сопротивления китайского народа японской агрессии на азиатском фронте Второй мировой войны. На планшетах также можно будет увидеть десятки оцифрованных музейных реликвий. Экспозиция подчеркивает важную роль китайского фронта в общемасштабной антифашистской борьбе и вкладе Китая в победу союзников, завершившуюся безоговорочной капитуляцией Японии и окончанием Второй мировой войны. Материалы описаны на русском и китайском языках.

В рамках открытия выставки в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы состоится показ фильма «Нанкинский фотограф» (18+) режиссёра Шэнь Ао. По сюжету картины во время Нанкинской резни 1937 года почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье, чтобы спастись. Однако он не только проявляет снимки для японской армии, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских лиц. Столкнувшись с военными преступлениями японской армии, Лючан пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений.