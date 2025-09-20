Собянин: Завершен первый этап благоустройства на «Крылатских холмах»

Первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы завершился на «Крылатских холмах». Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты реконструировали малый и большой колодец, а также заменили в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия — это можно сопоставить с 12 футбольными полями.

Кроме того, удалось восстановить сложнейший рельеф трассы. Строители прошлого столетия прокладывали ее специально для Олимпийских игр-1980.

— Специалисты подняли архивные документы и провели лазерную съемку дороги, чтобы восстановить все нюансы трассы. Тщательно прорабатывались уклоны и контруклоны, — добавил глава города.

Трассу оборудовали системой хронометража — теперь во время соревнований появится возможность измерить результат спортсмена.

Помимо этого, специалисты разработали систему оповещения и звукового оформления. Видеонаблюдение, в свою очередь, поможет сделать тренировки более безопасными для спортсменов.

— Самое долгожданное новшество — освещение трассы. Теперь тренировки можно проводить в любое время суток. С учетом огромной востребованности велоколец это поможет разгрузить пиковое время занятий, — отметил Собянин в мессенджере MAX.

31 мая в «Крылатских холмах» также прошли соревнования за первенство России по триатлону. Организатором выступила региональная спортивная общественная организация «Федерация триатлона города Москвы».