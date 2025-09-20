Собянин рассказал о возможностях киноплатформы «Москино»

Работе киноплатформы «Москино» исполнилось два года. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Данный уникальный проект облегчает процесс согласования съемок через кинокомиссию, а также позволяет ближе познакомиться с киноиндустрией.

— За последний год функционал платформы существенно расширился. Например, был запущен сервис предварительного просмотра съемочных локаций кинопарка «Москино», — добавил глава города.

Кроме того, специалисты ввели еще одну новую функцию — она дает возможность сократить время на поиск контрагентов. Так, в единой базе соберутся все компании, которые предоставляют различные услуги для производства.

Важнейшей возможностью платформы также является подача заявок на финансовую поддержку кинопроектов. Благодаря этому кинокомпании компенсируют часть затрат на съемки в Москве.

— Киноплатформа «Москино» уже привлекла свыше 1,2 миллиона пользователей — зрителей и кинематографистов, — добавил Собянин в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что кинопарк «Москино» подготовил ретропрограмму для посетителей 20 и 21 сентября. По входному билету гости смогут попасть на выставки, квесты, интерактивные площадки и даже принять участие в постановочных съемках.