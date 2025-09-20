Собянин рассказал о возможностях киноплатформы «Москино»

Собянин: Киноплатформа «Москино» привлекла более 1,2 млн пользователей
Работе киноплатформы «Москино» исполнилось два года. Об этом в субботу, 20 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Данный уникальный проект облегчает процесс согласования съемок через кинокомиссию, а также позволяет ближе познакомиться с киноиндустрией.
— За последний год функционал платформы существенно расширился. Например, был запущен сервис предварительного просмотра съемочных локаций кинопарка «Москино», — добавил глава города.
Кроме того, специалисты ввели еще одну новую функцию — она дает возможность сократить время на поиск контрагентов. Так, в единой базе соберутся все компании, которые предоставляют различные услуги для производства.
Важнейшей возможностью платформы также является подача заявок на финансовую поддержку кинопроектов. Благодаря этому кинокомпании компенсируют часть затрат на съемки в Москве.
Ранее стало известно, что кинопарк «Москино» подготовил ретропрограмму для посетителей 20 и 21 сентября. По входному билету гости смогут попасть на выставки, квесты, интерактивные площадки и даже принять участие в постановочных съемках.