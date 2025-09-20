Синоптик рассказал о влиянии барического гребня на погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о влиянии барического гребня на погоду в Москве 20 сентября.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня метеорологические условия в столичном регионе сформирует приближающийся с юго-запада барический гребень.

«В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся робкие прояснения, а вероятность дождей устремится к нулю. При этом дневная температура окажется близкой к климатической норме», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +15…+17, по области — +13…+18 °С. Ветер западный, 4—9 м/с.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что, несмотря на возможное понижение температуры в ночное время, снегопадов в Москве в конце сентября не ожидается.