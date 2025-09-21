В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

Напомним, в воскресенье после полудня над российской территорией перехватили и уничтожили 22 дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь с субботы на воскресенье над Россией нейтрализовали 19 украинских дронов.