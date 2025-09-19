Собянин: Школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде по экологии

На международной олимпиаде по экологии Эмилия Гимаева из школы «Летово» завоевала золотую медаль, Никита Юнисов и Милена Иванова из Курчатовской школы — серебряные и бронзовые медали соответственно, а Полине Егоровой из школы Центра педагогического мастерства вручили бронзовую награду. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Олимпиада была посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии и проходила в «Сириусе», в результате все москвичи вернулись с наградами.

— У сборной России — золото в командном зачете. Поздравляю ребят и наставников! Участники решали теоретические задания, индивидуальные и командные кейсы. В практической части анализировали антропогенное воздействие на природу, отбирали пробы воды, — отметил глава города.

Впервые эта олимпиада проходила в 2024 году, и тогда московские школьники в составе сборной тоже завоевали четыре медали, написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

22 августа мэр Москвы сообщил, что юные москвичи Савва Ветохин и Артем Усков в составе сборной России досрочно заняли первые места на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам, которая прошла в американском штате Колумбия. Молодые жители столицы завоевали золото на турнире в Барранкилье и уже в восьмом туре обеспечили команде первое место за тур до окончания соревнований.