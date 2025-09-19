Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

В связи с проведением Московского марафона в предстоящие выходные, 20 и 21 сентября, движение транспорта на более чем 60 городских улицах и набережных временно перекроют.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— В субботу, 20 сентября, с 05:00 до 12:30 перекроют участок улицы Лужники от дома 24, строения 24 до Лужнецкой набережной, а 21 сентября — с 03:00 до 12:30. Закрыта будет и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной: 20 сентября — с 05:00 до 12:30, а 21 сентября — с 03:00 до 11:30, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 сентября с 08:50 до 13:00 будет закрыто движение по внешней стороне Смоленского бульвара — от Смоленской улицы до Зубовского бульвара. С 09:00 до 13:00 будут перекрыты участки Зубовского бульвара, от Смоленского бульвара до Крымской эстакады, и Смоленской-Сенной площади от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В этом году Московский марафон состоится в двенадцатый раз и соберет почти 50 тысяч участников из 65 государств. За несколько дней до начала мероприятия начала работать спортивная выставка, а в основные дни пройдут забеги на 10 и 42,2 километра.