Собянин: Готов новый построенный по реновации дом в районе Проспект Вернадского

Только переступив порог новой квартиры, семья Зорькиных уже чувствует себя как дома. И готова расставлять мебель. Просторные комнаты. Лоджии. Кухня - 10 метров против 5. На этом месте раньше стояли хрущевки. Их снесли. И новые корпуса строились на глазах у нынешних новоселов.

"Переезжать мы будем буквально 500 метров от нашего дома. Все очень удобно. Все остается рядышком: и друзья, и садик, и магазины, в которые мы привыкли ходить", - говорит Анна Зорькина.

Монолитный - даже не дом, а жилой комплекс - возведен по индивидуальному проекту. Всего 4 корпуса - от 3 до 11 этажей. Подземный паркинг позволяет сделать двор без машин. Ведь детская и спортивная площадки - аккурат напротив подъезда.

"Общая площадь ЖК - 45 тысяч квадратных метров, из них 22 тысячи - это жилая площадь. 364 квартиры, удобный подземный паркинг на 153 машиноместа", - отметил Алексей Чайкин, исполнительный директор компании-генерального подрядчика.

Отделка природных цветов - бетонная плитка и фиброцементные плиты различных фактур. Дверные проемы - широкие, специально для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Для хранения колясок и велосипедов есть дополнительное помещения.

В районе Проспект Вернадского в программу реновации включены 59 домов. В них проживают 14,5 тысячи человек. Сергей Собянин в социальных сетях поздравил новоселов с переездом: "Уже 8 лет ведем проект по обновлению жилья столицы. До запуска было много споров и опасений, но москвичи поверили в него и теперь видят результаты собственными глазами. Построено больше 420 новых жилых комплексов. Проектируется и возводится ещё свыше 500".

Новостройка - в шаговой доступности от метро "Проспект Вернадского" и "Новаторская". В эти корпуса планируется переселение 321 семьи. Гранцевы живут в 5 минутах ходьбы от нового дома. Увиденным очарованы.

"Хотим отдельно детскую комнату, хотим кухню оборудовать. Метраж позволяет. Большой коридор. У нас, конечно, не было в двухкомнатной квартире такого пространства, как тут в этой двушке", - говорит Юлия Гранцева.

В пешей доступности - парк 50-летия Октября, школы, детские сады, все необходимое для жизни. Всего для участников программы реновации в этом районе построены 9 жилых комплексов. В процессе переселения из старого дома в новый находятся жители 33 домов.