В "Аптекарском огороде" выставлена гигантская тыква весом 969 кг

В "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ им. Ломоносова прошло взвешивание овощей-гигантов, которые уже завтра можно будет увидеть на выставке. Определены самые тяжелые, красивые и большие овощи, выращенные россиянами. Наибольший ажиотаж вызвали тыквы как самые крупные из выращенных овощей. Самая тяжелая из них под названием "Кисамора" стала самой тяжелой тыквой России. Ее вес составил 969 кг.

Как рассказал "РГ" директор "Аптекарского огорода" Владимир Чуб, на их выставке овощей-гигантов в этом году принимают участие более трех тысяч садоводов со всей страны - от Калининграда до Владивостока. Они вырастили для выставки более семи тысяч экспонатов.

Самые тяжелые тыквы в стране вырастил овощевод-самоучка Александр Чусов. Вес тыквы Вульф составил 961 кг, а тыквы Кисамора - 969 кг. "Кисамора - самая тяжелая тыква, выращенная в России, - сообщили представители экспертного жюри после взвешивания гигантов. - Рекордсменку зачислили и в "Книгу рекордов России" как самую тяжелую тыкву".

Как рассказал "РГ" Александр Чусов, овощи названы так не из-за сорта. "Сорт - это одинаковые овощи, что касается гигантов - это скрещенные сорта, беспородные, если так можно сказать. Я им дал название в честь агрономов, поделившись семенами, - сказал он. - Это очень приятно, что я вырастил самую большую тыкву в России, но немного расстроен. Думал, одна из них достигнет тысячи килограммов. Возможно, какие-то факторы сыграли свою роль. Но будет стимул в будущем году вырастить "тысячника". К слову, самая большая в мире тыква вести 1,1 тонны, вырастили ее в Испании.

Чусов рассказал, что выращивал своих овощей на даче в Электростали. Помимо тыкв, он также занимается выращиванием лука. В этом году ему удалось вырастить самый тяжелый лук в России - луковица весит 5 кг 500 грамм.