В Москве на 46 участках дорог установят новые контурные светофоры, которые отличаются от привычных наличием светодиодного контура, повторяющего цвет сигнала светофора.

Как рассказали в департаменте транспорта Москвы, новые светофоры - это отечественная разработка. Основное их преимущество в том, что их сигналы видно в любое время суток, при плохой погоде, а также заметны они и в том случае, если частично сигналы самого светофора скрыты большегрузом, по контуру светофора можно легко определить свет. Выявили это при проведении эксперимента на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.

"Эксперимент проходил в прошлом году и до сих пор идет, - рассказали в пресс-службе департамента. - Он показал снижение аварийности на этом участке движения. А опрос водителей, проведенный инновационным центром "Безопасный транспорт", подтвердил это. Так, 87 процентов респондентов рассказали, что новые светофоры заметнее обычных и хорошо видны в разное время суток при любых погодных условиях. При этом поддержали идею установки новых светофоров 67 процентов опрошенных".

Называются новые светофоры "Сириус". Устанавливать их планируют в начале будущего года на 32 перекрестках и 14 регулируемых пешеходных переходах. Например, такие светофоры поставят на перекрестке улицы Героев-Панфиловцев и бульвара Яна Райниса, а также улицы Свободы и улицы Лодочной. На пересечении Ленинградского шоссе, 58 и Головинского шоссе, на пересечении улицы Маршала Василевского и улицы Щукинской и других. Также их установят на регулируемых пешеходных переходах по адресам: Ленинградское шоссе, дом 234, Планерная улица, дом 4, корпус 1, улица Полины Осипенко, дом 22, корпус 3 и других. По словам экспертов, любые инновации, которые помогают повысить безопасность движения в городе, просто необходимо внедрять. Так, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал "РГ", что все нововведения, которые помогут сделать светофор более заметным, являются благом.