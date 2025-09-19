В Москве 22 сентября могут зафиксировать температурный рекорд

Грядущий понедельник может стать самым теплым 22 сентября за всю историю метеонаблюдений — температура вплотную приблизится к +26,1 градуса, зафиксированной в 1879 году. Об этом «Парламентской газете» 19 сентября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В целом в ближайшие дни нас будет ожидать всплеск летней погоды, — отметил собеседник издания. — Температура ожидается на пять градусов выше климатической нормы, что соответствует в целом третьей декаде июля, но никак не третьей декаде сентября. Будет ли рекорд, пока точно неизвестно, но что он может быть — абсолютно точно».

Впрочем, долго тепло не продлится — уже во второй половине новой недели наступит резкое похолодание.