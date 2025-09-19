Rambler&Co подвёл итоги работы Медиамаяка на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

Медиахолдинг показал, что заботится о будущем медиапотребления уже сегодня.

© Пресс-служба Rambler&Co

С 1 по 14 сентября 2025 года в Парке 50-летия Октября работала поп-ап инсталляция Rambler&Co Медиамаяк. Арт-объект стал частью форума «Территория будущего. Москва 2030» и символизировал надёжный ориентир в мире информации. Локацию медиахолдинга посетили 250 000 человек.

© Пресс-служба Rambler&Co

Внимание привлекал центральный элемент конструкции – навигационный столб с лампой-маяком. Он указывал путь к важнейшим темам будущего, о которых уже сегодня пишут СМИ Rambler&Co: новости Москвы («Мослента»), картина дня от искусственного интеллекта (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»). Гости сканировали NFC-метки и QR-коды, чтобы читать подборки новостей от изданий, и отдыхали в зоне с параметрическими лавочками.

© Пресс-служба Rambler&Co

13 сентября, в День города Москвы, Медиамаяк превратился в центр праздничной активности: гости переходили по QR-коду на интерактивный тест по медиаграмотности из 7 вопросов, выигрывали технологичные призы от медиахолдинга.

© Пресс-служба Rambler&Co

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Сегодня, когда поток информации становится только плотнее, важно иметь проверенные и понятные ориентиры. Медиамаяк символично показал роль Rambler&Co как медиахолдинга, СМИ которого помогают аудитории осознанно потреблять контент, фокусироваться на главном и готовиться к будущему. Мы рады, что проект вызвал интерес горожан разного возраста и стал точкой притяжения на Дне города».

Каждый третий (33%) пользователь чат-бота по медиаграмотности успешно ответил на все вопросы и боролся за технопризы от Rambler&Co. Розыгрыш проводился пять раз в день. В ожидании гости располагались на комфортных скамейках, оборудованных медиастанциями – интерактивными панелями с NFC-метками и QR-кодами для доступа к ленте новостей с интересующими их тематиками.

© Пресс-служба Rambler&Co

Проект Rambler&Co стал частью официальной программы форума «Территория будущего. Москва 2030», объединившего компании и организации, которые формируют облик столицы завтрашнего дня.