Коллекция Московского зоопарка пополнилась гепардами

В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка привезли двух гепардов.

Как сообщает пресс-служба Московского зоопарка, животные прошли карантин и появились на экспозиции.

"Это молодые животные, им около года. Самца зовут Матрикс, самку - Тильда, - уточнили в зоопарке. - Гепарды - одиночные животные, у каждой особи свой вольер".

На территории вольеров оборудованы домики, обогреваемые помещения и небольшие холмы. Это позволяет гепардам чувствовать себя в безопасности. Скоро им будет доступен длинный 100-метровый вольтер для бега.

Напомним, что Центр воспроизводства редких видов животных расположен в Волоколамском районе Подмосковья, в поселении Сычево. Открыт он с 10:00 до 16:00.