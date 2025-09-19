В связи с Московским марафоном в выходные изменится движение транспорта

В выходные 20 и 21 сентября в столице в 12-й раз состоится Московский Марафон. Это один из крупнейших любительских забегов России. В этом году за два соревновательных дня планируется более 50 тысяч участников из более чем 60 стран.

Сначала в субботу пройдет забег на 10 км для взрослых и Детские старты. А кульминацией спортивного уикенда станет воскресная королевская дистанция - 42,2 км. Также запланированы корпоративная и студенческая эстафеты. В связи с марафоном в городе будут установлены временные ограничения на движение транспорта.

В субботу 20 сентября будет временно закрыто движение для транспорта на следующих набережных и улицах Москвы:

С 05:00 до 12:30 на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной).С 08:50 до 13:00 на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара.С 09:00 до 13:00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади.С 09:00 до 13:50 на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой.С 09:00 до 14:00 на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.

В воскресенье 21 сентября будет закрыто движение для машин с 03:00 до 17:30:

На улицах: Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная.На набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлёвская, Пречистенская, Фрунзенская, Берниковская, Подгорская, Устьинская и Раушская.На бульварах: Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной.На мостах: Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Костомаровский и Малый Устьинский.В переулках: Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский.В проездах: Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский.На площадях: Смоленская, Новая и Старая.В тоннелях: Октябрьский и Маяковский.

Также 20 и 21 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.

Что касается Московского марафона, основной дистанции в 42,2 км (которая только и называется марафоном, все остальные меньшие дистанции, это забеги - прим. ред.), то в этом году он претерпел изменения. Сама трасса несколько изменена и сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствует стандартам World Athletics. Более того, ее технические характеристики позволяют ратифицировать национальные рекорды. В этом году помимо российских быстрейших бегунов за главные призы выйдут сильные конкуренты из-за рубежа (26 из которых представляют Индию, Кению, Китай, Кыргызстан, Марокко, Беларусь, Эфиопию и Южную Африку), так что болельщикам точно будет не скучно. Для зрителей уже по традиции по маршруту обоих забегов будут организованы специальные точки поддержки. Всего их будет более 100. Для удобства они будут отмечены на карте болельщика. Ее можно будет найти на сайте забега.