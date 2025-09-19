Климатолог опроверг мнение об исчезновении весны и осени в Москве

© Вечерняя Москва

Длительность весны и осени в Москве, а также во всей центральной России медленно сокращается, однако они не исчезнут полностью. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Эксперт высказался по поводу утверждений, что четкие границы между временами года якобы стираются. Из-за этого весенний и осенний сезон скоро могут исчезнуть.

— Осенние и весенние климатические показатели, конечно, сглаживаются. Продолжительность теплого периода растет, холодного — падает. Однако переходные периоды, по нашему мнению, сохранятся, но в укороченном виде, — добавил он.

По словам Терешонка, это может значительно повлиять на ритм работы и отдыха россиян, передает ТАСС.

