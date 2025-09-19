Москву накроют кратковременные дожди

Кратковременные дожди с интенсивностью 4-5 литров дождевой воды на квадратный метр ожидаются в Москве в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что температура воздуха опустится до плюс 16 градусов. По словам синоптика, также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать — оно составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что ясная и сухая погода в Москве была обусловлена антициклоном, однако на смену ему начал приходить циклон. С четверга в столице понизится давление, изменится циркуляция воздуха.