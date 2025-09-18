Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для «лоботрясов»

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме обратил внимание на cтраховые выплаты для неработающих россиян, передает Bfm.ru.

Чиновник рассказал, что столица платит в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 180 млрд за тех, кто не работает. Граждане должны делать взносы за пенсионеров, студентов, учащихся и многодетных мам, которые ухаживают за детьми. Однако в стране много тех, кто не трудится и даже не подал заявление о соцподдержке.

«Лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», — заявил градоначальник.

Он призвал «заняться» этой проблемой.

В мае в Госдуме захотели обеспечить самозанятых россиянок декретом и детскими пособиями. По мнению депутатов Сергея Миронова и Дмитрия Гусева, это предоставит гарантии 2,4 млн женщин до 35 лет, которые исключены из системы соцстрахования.