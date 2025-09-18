Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено

Движение поездов на Сокольнической линии метрополитена восстановлено и введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Интервалы на восточном участке красной ветки были увеличены по причине нахождения человека на путях. В частности, движения не было между станциями "Парк культуры" и "Сокольники".

Ранее сообщалось, что в электродепо "Столбово" в ТиНАО открылся сервисный центр по обслуживанию поездов метро. Он стал 17-м подобным центром.

Объект будет готовить к выходу на линию современные составы серии "Москва-2024". Помимо этого, функционал специалистов включит в себя обслуживание вагонов серий "Ока", "Москва", "Москва-2020", проведение ремонта, диагностики, уборки и мониторинг систем кондиционирования.