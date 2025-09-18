Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москву придёт похолодание

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в период с 22 по 28 сентября. По его словам, в ближайшие выходные в столице ожидается тепло, но к концу недели погода изменится.

Так, в субботу, 20 сентября, в городе прогнозируется до +17…+18 °С, а в воскресенье +21…+23 °С, сообщил он URA.RU.

Пик тепла придётся на понедельник, 22 сентября, когда воздух прогреется до +25 °С, однако уже со следующего дня температура начнёт постепенно понижаться. К среде похолодает до +11…+16 °С, а с пятницы до воскресенья дневные температуры будут в диапазоне +6…+11 °С.

В ночь на пятницу местами возможны небольшие дожди. А по области на следующей неделе ожидаются ночные заморозки, добавил Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что пока нет данных, которые позволяли бы судить, когда в Москве может выпасть первый снег. Однако, если опираться на историю наблюдений, не исключено, что это может случиться в конце сентября.